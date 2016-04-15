Вильнюс, 15 апреля, 2016, 17:58 — ИА Регнум. После референдума в Голландии, где большинство жителей высказались против ассоциации Украины с ЕС, нельзя утверждать, что в настоящее время расширение ЕС реально и вероятно, считает литовский политолог, профессор Гедиминас Виткус, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 15 апреля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пора валить

«В договоре ЕС сказано, что любое государство ЕС может пробовать вступить в ЕС. Другое дело, на самом ли деле это государство проводит значимые реформы, которые превращают его в стабильное демократическое государство с развитой экономикой, где действует верховенство права, где могут быть осуществлены европейские правовые акты. В этом смысле Украина или Молдавия отличаются от вступивших ранее государств», — сказал Виткус в эфире радиостанции Žinių radijas.

На референдуме жители Нидерландов отклонили соглашение Украины и ЕС об ассоциации и свободной торговле. Голландские парламентарии также предварительно договорились требовать новых переговоров, после которых в договоре появились бы дополнения, что Украина никогда не станет членом ЕС.

«Внести в договор, что другая страна никогда не сможет стать членом какой-либо организации — слишком сильно сказано. Естественно, что парламент Голландии должен реагировать и решать сложившуюся ситуацию, так как он сам некоторое время назад одобрил этот договор. (…) Очень часто бывает, что к договорам добавляют различные декларации или объяснения, не меняя договоры, как подписывающая сторона понимает договор. Я понимаю, что Голландия захочет добавить какую-то декларацию. Но сомневаюсь, что остальные 27 стран с этим возьмут и согласятся», — считает политолог.