Москва, 15 апреля, 2016, 17:44 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя комитетa Государственной думы по культуре Иосиф Кобзон заработал за 2015 год 99 млн 129 тыс. 586 рублей. Об этом свидетельствуют данные декларации о доходах и имуществе за 2015 год, опубликованные 15 апреля на сайте Госдумы.

ruskino.ru Иосиф Кобзон

Кобзон владеет пятью земельными участками площадью 1319, 9290, 2964, 3884 и 2117 кв. м соответственно. Помимо этого, в собственности у депутата находятся три жилых дома площадью 548,1, 413 и 262,6 кв. м и гостевой дом в 568,1 кв. м. Помимо этого депутат владеет квартирой площадью 671,1 кв. м, гаражом в 17,2 кв м и, наконец, домом охраны, площадь которого составила 417,4 кв м.

Супруга депутата заработала за 2015 год 19 млн 675 тыс 150 рублей и владеет на праве собственности, согласно данным декларации, четырьмя квартирами площадью 116,6, 46,6, 189,9 и 223,2 кв. м. Ей также принадлежит нежилое помещение в 49,7 кв. м, а также доля в подсобном помещении, площадь которого составляет 526,78 кв. м.