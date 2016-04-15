Красногорск, 15 апреля, 2016, 17:52 — ИА Регнум. Ильдар Самиев, депутат от фракции «Справедливая Россия», стал самым богатым представителем Подмосковья в федеральном парламенте. Его доход за 2015 год составил 267 млн 602 тыс. 957 рублей 81 коп. Соответствующие данные была обнародованы 16 апреля на сайте Госдумы. Самиев также обладает двумя объектами недвижимости общей площадью около 436 кв. м, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Отметим, что в прошлом году Самиев был признан депутатом со самым скромным доходом — всего 3 млн 879 тыс. 776 рублей 55 коп. На сегодняшний день парламентарий также обладает одним машино-местом. Четверо детей депутата, также отмеченные в декларации, являются владельцами квартир с общей площадью около 357 кв. м.

Значительно отстаёт от Самиева депутат от фракции ЛДПР Сергей Жигарев. Именно его можно назвать самым скромным депутатом, представляющим Московскую область. Его доход в прошлом году составил 4 млн 703 тыс. 20 рублей 818 коп. Тем временем, доход его супруги — г-жи Жигаревой оценивается в 2 млн 500 тыс. рублей. Она также владеет двумя квартирами, двумя земельными участками и гостевым домом. Депутат же владеет только домом и участком. Помимо этого семья пользуется шестью автомобилями. Четырьмя владеет Жигарев и еще двумя — его супруга.