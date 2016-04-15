Киев, 15 апреля, 2016, 17:31 — ИА Регнум. В 2016 году на Украине может пройти только одна волна мобилизации. Это стало возможным благодаря пополнению рядов ВСУ контрактниками, заявил президент Украины Петр Порошенко на мероприятии по случаю второй годовщины создания «добровольческих батальонов» МВД, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сны о мобилизации

«Еще одна возможность, которая появляется сейчас, — это служба в армии по контракту. Мне приятно сообщить, что десятки тысяч украинских патриотов воспользовались этой возможностью, что дало нам возможность значительно отсрочить новую волну мобилизации, значительным образом сократить ее возможную численность и отметить, если будет эта волна мобилизации, она будет единственной в этом году», — заверил Порошенко.

По его словам, в Донбассе может пройти демобилизация солдат четвертой и пятой волн мобилизации.

«Если не будет обострения на востоке, мы сможем обеспечить освобождение четвертой и пятой вол мобилизации, в основном обеспечив комплектацию частей и подразделений военнослужащими по контракту», — сказал Порошенко.

Ранее сообщалось, что служба по контракту в ВСУ в условиях экономического кризиса на Украине действительно является очень популярной. В 2015 г. на Украине прошли три волны мобилизации, однако их результативность была очень скромная, план не удалось выполнить и на 50%.