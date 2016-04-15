Москва, 15 апреля, 2016, 17:27 — ИА Регнум. Законопроект, которым новостные агрегаторы, в том числе «Яндекс. Новости» и Google News, фактически приравниваются к СМИ, комитет по информполитике рекомендовал Госдуме принять в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 15 апреля. В случае принятия поправок новостные агрегаторы будут обязаны «проверять достоверность распространяемой общественно значимой информации», в том числе источником которой является СМИ. При этом предусматривается возможность внесудебного «принятия мер по пресечению распространения недостоверной информации» по жалобе уполномоченных органов, перечень которых должно будет определит правительство.

ИА REGNUM Здание Госдумы

Новостной агрегатор, посещаемость которого превышает 1 млн пользователей в сутки, обязан проверять достоверность распространяемой информации и удалять ее по предписанию Роскомнадзора. Причем доля иностранного финансирования таких ресурсов не должна превышать 20%.

Вводятся штрафы за неисполнение закона — 3 млн рублей.

Агрегаторы выступили против законопроекта, так как по закону СМИ обязаны проверять достоверность публикуемой информации, агрегаторы в случае введения ответственности будут дублировать эту обязанность.

Ко второму чтению комитет настаивает на уточнении понятия «новостной агрегатор». Также могут снизиться штрафы за несоблюдение норм внесенного законопроекта.