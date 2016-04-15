Ярославль, 15 апреля, 2016, 17:22 — ИА Регнум. 15 апреля в Ярославле прошла торжественная церемония спуска головного судна из шести катеров-бонопостановщиков, строящихся на Ярославском судостроительном заводе, сообщили ИА REGNUM в мэрии города.

Катера строятся в рамках проекта А40−2Б-ЯР по заказу ФКУ «Дирекция госзаказчика». Государственный контракт заключен в октябре 2014 года, срок его исполнения — до 1 декабря 2018 года.

Суда предназначены для аварийно-спасательных работ, транспортировки средств ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов и локализации разливов.

Катера, построенные на Ярославском судостроительном заводе, отправятся в шесть морских портов России: Владивосток, Корсаков, Петропавловск-Камчатский, Ванино, Новороссийск, Находка.

Кроме того, в рамках контракта с Минобороны завод должен изготовить 5 морских буксиров.