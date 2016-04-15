Москва, 15 апреля, 2016, 17:17 — ИА Регнум. 15 апреля в Лондоне состоялась торжественная церемония присвоения «Аэрофлоту» четырех звезд рейтинга авиаперевозчиков, который составляет британская консалтинговая компания Skytrax. Это агентство считается наиболее авторитетным в оценке качества услуг авиаперевозчиков и аэропортов.

aeroflot.ru Работники Аэрофлота

Аудит Skytrax строится на основе многих оценок, которые выставляют и эксперты, и потребители. При составлении рейтинга учитывается множество параметров: качество продукта, предоставляемого пассажиру, стандарты предоставления услуг персоналом, всего более 800 критериев качества, в том числе такие детали, как удобство кресел и качество бортовой системы развлечений.

По итогам проведенного независимого аудита Skytrax признал за «Аэрофлотом» право на четыре звезды своего рейтинга, благодаря чему «Аэрофлот» стал первой российской авиакомпанией, получившей настолько высокое признание.

«Этот рейтинг означает присвоение ведущей российской авиакомпании статуса одного из лучших в мире премиальных перевозчиков. Для авиапассажиров во всем мире эти четыре звезды — гарантия превосходного качества и знак высокой надежности перевозчика», — отметили в пресс-службе «Аэрофлота».

Теперь российский национальный авиаперевозчик официально встал в один ряд с такими гигантами, как Air France, Lufthansa, British Airways и Emirates. На сегодняшний день четыре звезды Skytrax имеются только у 37 авиакомпаний мира, а наивысшей оценкой — пятью звездами — могут похвастаться лишь семь перевозчиков: ANA All Nippon Airways, Asiana Airlines, Cathay Pacific, Garuda Indonesia, Hainan Airlines, Qatar Airways, Singapore Airlines.

По словам гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева, получение его компанией четырехзвездного рейтинга стало прорывным достижением, к которому компания «настойчиво шла не один год».

«Аэрофлот» и раньше не раз упоминался как одна из лучших премиальных авиакомпаний мира. Теперь совершен гигантский шаг от слов к делу — признание стало официальным. Четырехзвездный сертификат от Skytrax, чьи оценки во всем мире считаются эталоном экспертизы и объективности, — большая честь для каждого из нас, представителей «Аэрофлота». Считаю это также напутствием на новые глобальные победы», — сказал Савельев на церемонии включения «Аэрофлота» в рейтинг Skytrax.

Напомним, что ранее «Аэрофлот» неоднократно признавался лучшей авиакомпанией России по версии ряда известнейших премий. В 2016 году он вошел в «топ-10» авиакомпаний с лучшей кухней на борту по рейтингу Global Traveler и получил международную премию Air Transport News Awards 2016 сразу в двух номинациях: «Лидер года» и «Выбор читателей».

Компания «Аэрофлот» продолжает динамично развиваться в секторе перевозок, и вполне логично, что улучшение сервиса и качества авиаперевозок оценены заслуженным образом, комментирует новое достижение перевозчика старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. На российском рынке «Аэрофлот» занимает лидирующие позиции и расширяется в сторону международных перевозок, объясняет эксперт. Его финансовые показатели выглядят вполне стабильными, программа развития бизнеса — разумной и амбициозной. Так что ничто не мешает «Аэрофлоту» улучшать внутреннее качество и подниматься все выше в рейтингах мировых перевозчиков.

В стратегическом плане авиакомпании, рассчитанном до 2025 года, прописаны такие цели, как вхождение в «топ-5» европейских и «топ-20» глобальных авиагрупп по пассажиропотоку и выручке. Однако по некоторым показателям своего сервиса россияне уже опережают другие авиакомпании, также имеющие четырехзвездный рейтинг Skytrax. В частности, бизнес-класс «Аэрофлота» лучше, чем у его «одноклассников». Так что высокая оценка составителей международного рейтинга является одновременно и официальным признанием премиального уровня сервиса, предоставляемого перевозчиком своим клиентам.