Минск, 15 апреля, 2016, 17:09 — ИА Регнум. Экономики Белоруссии и Ивановской области во многом схожи, и они вполне могут взаимодополнять друг друга. Об этом 15 апреля заявил Александр Лукашенко, принимая в своём новом минском дворце делегацию Ивановской области во главе с её губернатором Павлом Коньковым.

Русский губернский город Минск. Фото начала XX века (автор неизвестен)

В 2015 году товарооборот между Ивановской областью и постсоветской республикой сократился примерно на 20%, констатировал Лукашенко, отметив, что в начале 2016 года удалось наверстать упущенное. По его словам, в двусторонних отношениях «нет никаких проблем».

«Мы восстановили утерянные позиции, нарастив двусторонний товарооборот, — сказал он. — Это хорошая тенденция, которую надо сохранить».

«Мы один народ, поэтому какие тут могут быть настороженности или расхождения. Наши успехи — это ваши успехи, ваши успехи — это наши успехи», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

Во время кризиса очень важно как расширять свое присутствие на традиционных рынках сбыта продукции, так и диверсифицировать рынки сбыта, отметили в президентской пресс-службе. Сгладив некоторые моменты в выступлении руководителя постсоветской республики (в частности, о том, как его узнали на стамбульском саммите Организации исламского сотрудничества), в официальном сообщении о встрече с Коньковым приведено мнение Лукашенко о возможности участия Белоруссии в экономическом развитии Ливии, Афганистана и других стран.

«В свое время мы с вами возделывали много льна, но, к сожалению, это производство было свернуто. Сейчас мы потихоньку восстанавливаем данную отрасль и готовы к серьезной кооперации с Ивановской областью не просто по льну, а в плане развития текстильной отрасли», — сказал Лукашенко.

«Мы намерены более тесно сотрудничать с Ивановской областью и хотелось бы, чтобы наше сотрудничество привело к производству товаров с высокой добавленной стоимостью», — заявил Лукашенко. Он предложил российской делегации на развитие контактов в сельском хозяйстве и строительной сфере, в частности — в проектах по возведению жилья, производственных объектов, агрогородков и животноводческих комплексов.

«Все, о чем мы договоримся, будет сделано в срок», — пообещал Лукашенко, отметив, что за обещаниями стоят крупные государственные компании, объединенные в холдинги, за которые правительство несет ответственность. В официальном сообщении президентская пресс-служба не привела мягкой критики Совмина Белоруссии, который, по словам Лукашенко, «подленивается».

«Можно нас критиковать, что мы не приватизировали все подряд, но мы пока от этого имеем только положительный результат. Поэтому, если мы пообещаем, мы обязательно это выполним, и это будет на контроле правительства», — заверил Лукашенко.

Губернатор Ивановской области отметил давние связи с белорусскими предприятиями, приведя в пример ивановские автокраны, которые производились на базе шасси «МАЗ». Коньков предложил вернуться к такой производственной кооперации.

В рамках визита делегация Ивановской области посетит белорусский госконцерн «Беллегпром», где состоится первое заседание рабочей группы по сотрудничеству Белоруссии и Ивановской области. Ожидается подписание плана мероприятий по развитию экономических, научно-технических и культурных контактов на 2016−2017 годы.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля 2015 года в Минске госсекретарь Союзного государства Григорий Рапотаобсудил с председателем Совмина Белоруссии Андреем Кобяковым«пять интеграционных проектов» в промышленной сфере, ни один из которых до сих пор не реализован. По итогам 2014 года стало ясно, что руководство постсоветской республики предпочтёт скорее наблюдать за деградацией ОАО «МАЗ», чем за кооперацией его с «КАМАЗ» и развитием «Росбелавто». В 2015 году Минский автозавод вошел ТОП-10 проблемных госпредприятий, уступив место на российском рынке азиатским и западноевропейским компаниям. Посещая 7 апреля «МАЗ», Лукашенко распорядился отвоевать российский рынок.