Вашингтон, 15 апреля, 2016, 16:52 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама объявил о своем намерении подписать указ, предписывающий всем профильным органам правительства выявить сдерживающие конкуренцию факторы, передает Yahoo News. Целью предполагаемого постановления является повышение конкуренции в экономике. Согласно указу, в течение 60 дней агентства должны определить шаги, которые необходимо будет принять в этом направлении.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Игил (фрагмент)

«Конкуренция полезна для потребителей», —говорит Обама в интервью Yahoo Finance в Белом доме. «И в конечном счете, это хорошо для бизнеса. Именно так и работает свободный рынок. Чем сильнее у нас конкуренция, тем больше продуктов, услуг, инноваций будет произведено», — пояснил американский президент.

В качестве первичной меры планируется повысить конкуренцию на рынке телевизионных приставок. Этим будет заниматься Министерство торговли вместе с Федеральной комиссией по коммуникациям (FCC).