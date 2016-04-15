Москва, 15 апреля, 2016, 17:36 — ИА Регнум. С 22 апреля по 9 мая на 26 площадках Москвы пройдет фестиваль «Московская весна», заявил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, сообщается на портале инфоцентра правительства Москвы.

vesna.mos.ru Фестиваль «Московская весна»

По его словам, в первый этап фестиваля — до Пасхи (1 мая) — все желающие смогут попробовать постные блюда. Немерюк уточнил, что в это время пройдут только культурно-просветительские мероприятия. С 1 по 7 мая отметят Пасхальную неделю, а 8 и 9 мая все мероприятия посвятят празднику Победы.

Напомним, ранее заместитель руководителя департамента торговли и услуг Денис Косторной сообщил, что в этом году на каждой из 26 площадок «Московской весны» будет представлена своя тематика — от жития былинных героев до выдающихся деятелей XX столетия.