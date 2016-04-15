Москва, 15 апреля, 2016, 16:49 — ИА Регнум. Самый низкий доход за 2015 год задекларировала депутат Наталья Афонина («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 15 апреля. Она задекларировала 564 тыс. рублей. Ее супруг задекларировал доход в размере 264 тыс. рублей.

Богач и Лазарь. Василий Суриков. 1873

На втором месте — Владимир Примачек (КПРФ), который задекларировал 1,484 млн рублей.

Отметим, что самый высокий доход задекларировал депутат Госдумы от «Единой России» Леонид Симановский — 907,6 млн рублей. Кроме того, он владеет двумя земельными участками жилым и гостевым домами.