Ярославль, 15 апреля, 2016, 16:47 — ИА Регнум. В Ярославской области не хватает средств на лекарственное обеспечение льготников, дефицит, по оценкам департамента здравоохранения, составляет порядка 300 млн рублей. Об этом сообщил на заседании комитета по социальной, демографической политике и здравоохранению Ярославской областной думы директор департамента здравоохранения Михаил Осипов.

Заседание комитета по социальной политике Яроблдумы

«Количество граждан, имеющих право на льготное обеспечение лекарственными препаратами, сопоставимо с прошлым годом, но в силу инфляции и других факторов образовался разрыв по финансам — 244 млн рублей», — пояснил членам комитета по социальной, демографической политике и здравоохранению Ярославской областной думы Михаил Осипов.

Кроме этого, подчеркнул директор облздрава, необходимо учитывать инфляцию в 10−15%, рост стоимости лекарственных препаратов — порядка 20%. Количество льготников также растет. С учетом этого потребность в дополнительном финансировании достигает 300 млн рублей. Эти средства в областном бюджете не заложены, и департамент здравоохранения не может объявить конкурсы на поставку лекарственных препаратов, поскольку они финансово не обеспечены.

«Мы предупреждали исполнительную власть при принятии бюджета, что число получателей лекарств по льготам в этом году увеличится, и денег может не хватить. Но нас заверили, что средства на лекарственное обеспечение заложены в полном объеме. Теперь выясняется, что денег катастрофически не хватает. Необходимо срочно найти источник финансирования и заложить средства на эти цели. Ситуация очень тяжелая. Ведь речь идет о людях с очень серьезными заболеваниями. Для них эти лекарства жизненно необходимы», — отметила председатель комитета по социальной, демографической политике и здравоохранению Лариса Ушакова.

Впрочем, с нехваткой финансирования уже осенью может столкнуться все региональное здравоохранение. Как подчеркнул депутат, главный врач клинической больницы № 9 г. Ярославля Станислав Белокуров, средств, заложенных в систему ОМС, медучреждениям хватит максимум до ноября.

«Я продолжу, чтобы, может быть, у кого-то в правительстве сон пропал. Наши больницы через систему ОМС профинансированы на срок от 9 до 11 месяцев. Денег хватит лишь до этого времени, если мы сейчас официально не приведем коечный фонд и штат сотрудников в соответствие нормам. Кроме того, сейчас у облздрава есть потребность в 160 млн рублей на первоочередные мероприятия: противопожарные меры, подготовка к зиме, капитальный ремонт», — отметил Станислав Белокуров, подчеркнув, что эти и ряд других вопросов необходимо срочно обсуждать в рамках внеочередного заседания комитета с приглашением руководства области.