Москва, 15 апреля, 2016, 16:42 — ИА Регнум. Самый высокий доход задекларировал депутат Госдумы от «Единой России» Леонид Симановский. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 апреля, он задекларировал 907,6 млн рублей. Кроме того, он владеет двумя земельными участками, жилым и гостевым домами.

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На втором месте по доходам — Николай Борцов («Единая Россия»), он задекларировал 799 млн рублей. У него 8 машиномест, три земельных участка и два дома и гараж.

На третьем месте — депутат Александр Кретов («Единая Россия»), который задекларировал 415 млн рублей. Он владеет квартирой, земельным участком, домом с баней и гаражом.

Напомним, что по данным декларационной кампании за 2014 год первенство держал депутат Григорий Аникеев («Единая Россия») — 995 млн рублей.