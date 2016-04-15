Владикавказ, 15 апреля, 2016, 16:26 — ИА Регнум. В Северной Осетии всеми формами оздоровления и отдыха будут охвачены 47 тысяч детей и подростков, что составляет около 70% от численности детей. На эти цели в республиканском бюджете заложено 141 млн рублей.

Дети на озере в Леттгаллии. Николай Богданов-Бельский. 1938

На территории РСО-Алания в 2016 году планируется работа 167 летних оздоровительных учреждений. Как сообщает 15 апреля корреспондент ИА REGNUM , 155 лагерей будут функционировать с дневным пребыванием детей.

В текущем году вновь возобновит работу турбаза «Урсдон», в 2015 году в связи с размещением на ее территории вынужденных переселенцев с Украины турбаза не функционировала. По итогам 2015 года специалистами управления Роспотребнадзора по РСО-Алания были подготовлены и направлены всем руководителям оздоровительных учреждений 173 плана — задания, которые содержат 198 мероприятий по улучшению санитарно-технического состояния летних оздоровительных лагерей с учетом всех нарушений, имевших место в ходе их эксплуатации. В ближайшее время планируется проведение контрольных мероприятий по выяснению объема выполненных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году в оздоровительной кампании приняли участие более 48 тысяч детей. Денежные средства на организацию летнего отдыха из федерального центра республике не выделялись. В 2014 году регион последний раз получил деньги из бюджета страны на эти цели. С учетом федеральной поддержки ранее летним отдыхом было охвачено более 50 тысяч человек.