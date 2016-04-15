Ярославль, 15 апреля, 2016, 16:22 — ИА Регнум. В Ярославле может появиться памятник Матери, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области. Монумент будет создан на пожертвования горожан, представителей бизнеса и других неравнодушных людей.

ИА REGNUM Ярославская Стрелка

С инициативой установки памятника выступили городские организации женщин России и матерей погибших защитников Отечества. Эта идея была поддержана ветеранскими организациями и правительством региона.

Участники инициативной группы по созданию памятника отмечают, что подобные мемориалы установлены во многих городах мира, и Ярославль, город с тысячелетней историей, не должен быть исключением.

«Памятник Матери в нашем понимании — это собирательный образ, который призван объединить все поколения. Важно, чтобы он стал одним из ярких объектов Ярославля», — сказал советник губернатора Сергей Березкин.

Место размещения монумента пока не определено, однако среди предполагаемых площадок называются Стрелка, площадь Юности, парк 1000-летия Ярославля.

«Тема интересная и достойная, актуальная для Ярославля тем, что в городском пространстве она никак не звучит. Главное — определиться с концепцией, поскольку трактовка идеи может быть разной — и образ современной матери, и патетичный образ, и скорбящий. В зависимости от этого следует выбирать и место расположения памятника», — прокомментировала корреспонденту ИА REGNUM инициативу скульптор Елена Пасхина.