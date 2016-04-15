Калуга, 15 апреля, 2016, 16:22 — ИА Регнум. Калужской межрайонной природоохранной прокуратурой приняты меры к ликвидации жидких промышленных отходов на территории калужского микрорайона Куровской.

kaluganews.ru Губернатор потребовал ликвидировать ямы с серной кислотой, обнаруженные на территории микрорайона Куровской

Как сообщили 15 апреля корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве, в декабре 2015 года на территории бывшей промышленной зоны микрорайона Куровской в нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов были размещены жидкие промышленные отходы, относящиеся к 1 классу опасности (чрезвычайно опасные отходы). Компонентный состав отходов представлен концентрированной серной кислотой и отходами нефтепродуктов общей массой около 40 тонн.

В ходе проверки установлено, что собственником земельного участка является столичное ООО «Консалт Инвест Сервис».

По результатам проверки природоохранный прокурор направил в Дорогомиловский районный суд Москвы исковое заявление о возложении на собственника земельного участка обязанности по ликвидации размещенных на принадлежащей ему территории жидких опасных отходов. Исковое заявление находится в суде на рассмотрении.

Кроме того, Управлением Росприроднадзора по Калужской области собственник земельного участка привлечен к административной ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления) в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Вопрос о взыскании причиненного ущерба окружающей среде в размере более 3 млн рублей будет рассмотрен в судебном порядке по истечении срока, отведенного собственнику для его добровольного возмещения.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2016 года следственным отделом по городу Калуга СКР по Калужской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 247 УК РФ (захоронение, иное обращение химических веществ и отходов с нарушением установленных правил, если эти деяния создали угрозу причинения существенного вреда окружающей среде). По версии следствия, в декабре 2015 года неустановленное лицо, в нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, осуществило на территории микрорайона Куровской размещением жидкости, содержащей в своём составе 60% серной кислоты, относящейся к первому классу опасности, в объёме 56 кубических метров. По уголовному делу проводится комплекс следственных мероприятий, в том числе экологические исследования, с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления и установления лиц, причастных к совершённому преступлению

Губернатор Калужской области потребовал от чиновников срочно ликвидировать ямы с серной кислотой, обнаруженные на территории микрорайона Куровской.

Ямы с жидкостью, содержащей химическое вещество, случайно обнаружил дачник, проезжавший мимо и почувствовавший резкий специфический запах. О своей находке мужчина сообщил в МЧС.