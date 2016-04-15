Минск, 15 апреля, 2016, 16:21 — ИА Регнум. Золотовалютные резервы Нацбанка Белоруссии, по предварительным расчётам на 1 апреля, составили $4,1914 млрд в определении МВФ, сообщает пресс-служба госрегулятора.

chitalnya.ru Золотой песок

Данная сумма немного больше имевшейся на начало марта $4,111 млрд. Размер золотовалютных резервов, рассчитанный по методологии НБРБ, также немного вырос — с $4,3752 до $4,5064.

В отчёте не сказано, какая часть этих средств была одолжена накануне отчётной даты, а какая постоянно находится в хранилищах Нацбанка. Также не указано, какая часть кредита ЕФСР пополнила ЗВР НБРБ, так как противоречивые заявления официальных лиц и экспертов позволяют усомниться в том, действительно ли первый транш кредита фонда развития (ранее именовавшегося антикризисным) не отправлен на «проедание».

Как сообщало ИА REGNUM, по информации НБРБ, делегация постсоветской республики отправилась в Вашингтон с целью участия в проходящем 15−16 апреля весеннем заседании советов управляющих Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ). Чиновники Администрации президента, Минфина, Нацбанка и Минэкономики обсудят возможность выделения официальному Минску кредита МВФ.