Красногорск, 15 апреля, 2016, 16:21 — ИА Регнум. В Московской области началась ежегодная операция по заполнению водой системы обводнения торфяников. Благодаря этому, как полагают власти области, уже несколько лет в Подмосковье не возникают масштабные торфяные пожары. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе заместителя председателя правительства региона Дмитрия Пестова.

Yurchuk A Торфяники

Плановая перекачка воды в гидротехнические сооружения системы обводнения торфяников началась в Подмосковье с 15 апреля.

В первую очередь водой наполняются системы на территории с наиболее высокими рисками возникновения торфяных пожаров — Луховицкого, Шатурского, Павлово-Посадского и Егорьевского районов.

Забор воды происходит из близлежащих природных водоемов. На случай, если воды там будет недостаточно, в области заключено соглашение об использовании объемов воды канала имени Москвы.

По информации пресс-службы, в 2015 году в систему обводнения торфяников Московской области было закачано свыше 800 тысяч кубометров воды. Всего с 2010 года было обводнено свыше 74 тысяч гектар торфяников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле в Подмосковье официально начался пожароопасный сезон. Пожарные уже более 20 раз выезжали на тушение возгораний. Схожая ситуация была и в 2015 году. Тогда лесные пожары в области также начались в апреле