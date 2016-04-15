Москва, 15 апреля, 2016, 16:15 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Слуцкий (ЛДПР) считает назначение Андрея Парубия спикером Верховной рады является ярким примером ого, что задача правительства Украины — пристроить маргиналов, передает корреспондент ИА REGNUM 15 апреля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ультраправые на Украине

«Пристроить маргиналов — похоже, именно такая задача стоит перед нынешним правительством Украины. Назначение Андрея Парубия спикером Верховной Рады — яркий тому пример. Человек, ответственный за бесчинства на Майдане, возглавляет парламент — орган, который призван регулировать законы и защищать права человека», — отмечает Слуцкий.

Комментируя инициативы Парубия, Слуцкий отметил, что такие предложения, как введение визового режима с Россией, предложение разрыва дипломатических отношений — это лишь начало его карьеры как председателя парламента.

«Что дальше? Назначение Ляшко генеральным прокурором? Корчинского — министром юстиции? На какие гротескные шаги пойдут еще киевские власти, лишь бы ублажить ультраправых? Тем более, что они отвечают Порошенко и Ко полной взаимностью», — написал депутат в Facebook.

«К сожалению, несмотря на декларируемую приверженность демократическим ценностям, наши украинские коллеги лишь имитируют демократию», — делает он вывод.