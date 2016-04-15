Вологда, 15 апреля, 2016, 16:11 — ИА Регнум. В апреле 2014 года местный военнослужащий по контракту разместил в социальных сетях объявление о продаже портативных цифровых видеокамер, которые были закамуфлированы под шариковые авторучки. Больше чем через год: в мае 2015 года ему позвонил покупатель, пожелавший приобрести такие гаджеты. После этого продавец оформил заказ в одном из зарубежных Интернет-магазинов, получил посылку и передал видеорегистраторы клиенту, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФСБ по внутренним войскам МВД России.

Цитата из к/ф «Никогда не говори «никогда"». реж Ирвин Кершнер. 1983. США, ФРГ, Великобритания Шпионская ручка

Итогом сделки стало возбуждение двух уголовных дел: как в отношении продавца, так и в отношении покупателя по статье 138.1 УК РФ (Незаконный оборот специальных технических средств).

«Главным критерием, по которому аппаратура может быть отнесена к категории СТС, является цель ее применения — негласное получение информации. Конкретного же перечня запрещенных изделий с указанием производителя, марки и технических характеристик, в силу постоянного появления на рынке новинок, не существует. Ответ на вопрос, является ли устройство специальным техническим средством, в этом случае дала проведенная техническая экспертиза», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в управлении ФСБ по ВВ МВД.

Вологодский гарнизонный суд приговорил торговца «шпионскими» ручками к штрафу в 30 тысяч рублей. Кроме того, он лишился ноутбука, с помощью которого оформлял заказы в интернете, всех запасов «шпионских» авторучек и даже работы. Уголовное дело в отношении покупателя устройства выделили в отдельное производство. Сейчас ему грозит до четырех лет лишения свободы.