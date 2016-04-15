Москва, 15 апреля, 2016, 16:07 — ИА Регнум.



Научно-исследовательская работа

В процентном отношении по итогам этого года они должны составить 4,5% от выручки атомной госкорпорации, сообщил в ходе III Международного форума Росатома по управлению знаниями заместитель генерального директора — директор Блока по управлению инновациями ГК «Росатом» Вячеслав Першуков. Он отметил, что в этом году объем финансирования НИОКР из федерального бюджета через федеральные целевые программы сократился, но при этом вырос объем гражданских заказов, выполняемых предприятиями ядерного оружейного комплекса.

«НИОКР во все времена — и в Минатоме, и в Росатоме — был серьезнейшим механизмом для решения больших задач, — отметил замдиректора по науке ЗАО «Научно-исследовательский институт интроскопии МНПО «Спектр», профессор МИФИ Николай Кузелев. — Его роль важна и сегодня. Пример большой задачи — проект «Прорыв», который без больших НИОКРов не сделать. Как правило, нужен не один НИОКР с одним предприятием, а много и с самыми разными. Ведь там задействован весь цикл атомной энергетики — от топлива до захоронения отходов. Да, там по каждому пункту есть уже наработанные материалы, но нам важно не стоять на месте — нужно обновлять старые и искать новые решения, разрабатывать новые методики, испытывать новые способы».

«За ниокровские деньги всегда была серьезнейшая борьба, — напомнил эксперт. — Даже когда в Минатоме на НИОКР выделяли 3%, это были большие деньги, которые использовались для получения серьезных разработок. 4,5% — это вообще великолепно! Причем не важно, есть кризис или нет, потому что НИОКР важен во все времена, особенно в кризисные. Потому что разбрасывание денег не нужно никому, всем нужны целевые вложения, чтобы предприятия соревновались, делали работу, отчитывались за все. О важности НИОКР говорит и тот факт, что к нам все чаще обращаются с просьбой построить исследовательские реакторы, на которых можно вести исследования. У нас все это уже есть, комплекс этот назывался «реакторное материаловедение (до‑ и послереакторное исследование)» — для понимания, что из себя представляет объект до и после работы в реакторе. Важно продолжать заниматься исследованиями в реакторном материаловедении. Как видите, спрос на исследовательские реакторы есть, и он растет. Нам грех этим не пользоваться. И мы пользуемся, так как это дает живые деньги, ведь за самим реактором потребуется центр компетенций и т.д.».

«Студенты в Гренобле мне в свое время рассказывали, что учились на наших, тогда еще советских, исследовательских горячих камерах в НИИАРе, — рассказал Кузелев. — Мол, наш комплекс реакторных и послереакторных исследований в горячих камерах — это для них уникальное чудо. Во Франции таких не было. Опять же деньги на НИОКР — это результат, в том числе, и экономии при целесообразном использовании средств. Ведь самофинансирование предприятий — это всегда был сложный вопрос. И однажды провели эксперимент — выделили на НИОКР 7 млн рублей на 7 работ, 6 из которых закончились сугубо положительным результатом — конкретными приборами, конкретными решениями конкретных задач. В атомной отрасли всегда над одной и той же задачей работало несколько институтов. Казалось бы, это нецелесообразно, но результат, получаемый в итоге после прозрачного конкурса, того стоит.

НИОКРы нужны еще и для молодежи — она воспитывается на конкретной работе, важно ее привлекать в НИОКРы, стимулировать приток молодой энергии. Такие объемы, выделяемые на НИОКР, больше только у Сименса и Тошибы, это здорово, это логично и целесообразно. Потому что одновременно это и важный результат работы — прибыль растет от успешности НИОКР, а объемы самих НИОКР растут вместе с прибылью. Если в 2014 году общий объем выручки ГК «Росатом» составил 618,3 млрд руб., то в 2015 году — уже порядка 650 млрд руб. В этом заслуга, в том числе и НИОКР. Это такой круговорот мыслей, их воплощения и материализации в виде денег, все это взаимосвязано. Не было бы НИОКРов, значит, не было бы и столько контрактов на наши станции, зарубежного портфеля и того объема выручки, от которого зависят суммы, выделяемые на НИОКР. Обратите внимание, на всех профильных выставках сообщается, что сам Росатом выделяет столько средств на развитие, а государство — столько. Как правило, Росатом выделяет больше, потому что понимает, куда и зачем они пойдут. Да и государственные — это отчасти средства, которые заработаны, в том числе благодаря и самому Росатому».

«Государственная корпорация «Росатом» является лидером по внедрению современных атомных технологий, соответствующих всем постфукусимским требованиям, — подчеркнул начальник аналитического отдела ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» Дмитрий Кумановский. — Поэтому в тяжёлых рыночных условиях, даже при сокращении финансирования по федеральным программам, необходимо сохранять инвестиции в новые научные разработки и технологии. При этом 4,5% на НИОКР от выручки у Росатома в предыдущие годы — это средний уровень инвестиций других мировых атомных компаний. Результаты научных исследований востребованы не только в атомной, но и в других отраслях, которые реализуют программы импортозамещения. Например, речь идёт о решениях для нефтегазовой промышленности, страдающей от западных санкций, для которой предприятия Росатома разрабатывают продукты и технологии».