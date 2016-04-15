Москва, 15 апреля, 2016, 16:04 — ИА Регнум. Законопроект о запрете СМИ распространять сведения о национальной или религиозной принадлежности лиц или группировок, причастных к терроризму, комитет по информполитике рекомендовал Госдуме отклонить, передает корреспондент ИА REGNUM 15 апреля. Депутаты посчитали, что действующего законодательства достаточно для регулирования в этой сфере — установлена уголовная ответственность за разжигание межнациональной и религиозной ненависти.

«У терроризма нет религии»

Заксобрание Чечни внесло в рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается запретить распространение СМИ «в целях информационного противодействия терроризму» сведений, указывающих на национальную принадлежность или на религиозную приверженность лиц или группы лиц, причастных к террористической деятельности.

СМИ, называя террористов, убийц и прочих преступников «радикальными исламистами» и «исламскими террористами», позиционируют террористов как людей, представляющих ислам и тем самым активно потворствуют пропаганде, отмечают авторы.