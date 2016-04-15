Москва, 15 апреля, 2016, 16:03 — ИА Регнум. Ассоциация музыкальных театров организовала Первый фестиваль музыкальных театров «Видеть музыку», который пройдет в Москве с 27 сентября по 4 ноября 2016 года, сообщили на пресс-конференции организаторы фестиваля.

amuzteatr.ru Сцена из оперы музыкального театра «Дети Розенталя»

Всего в фестивале примут участие 14 театров из разных регионов России, которые покажут около 40 спектаклей. Организаторы фестиваля утверждают, что фестиваль станет площадкой, на которой можно будет увидеть всю сегодняшнюю картину музыкальных театров страны.

Столичные театры примут региональных коллег безвозмездно: фестиваль получит финансовую поддержку министерства культуры. Каждый театр покажет тот спектакль, который в данный момент считает для себя ключевым и никакого отбора постановок не будет.

Предусмотрена только одна награда «За многолетнее служение музыкальному театру России», которая будет вручаться деятелям культуры на заключительном вечере форума.

В программу фестиваля также входят круглые столы, мастер-классы, конференции и другие мероприятия.