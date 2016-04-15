ЦБ РФ в 2016 г. выявил 16,5 тыс. поддельных рублевых банкнот
Москва, 15 апреля, 2016, 16:00 — ИА Регнум. Количество выявленных в банковской системе РФ поддельных денежных знаков за первые 3 месяца текущего года составило более 16,5 тыс., сообщает ЦБ.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Центральный банк России
Так, основную долю выявленных подделок составляют банкноты номиналом 5 000 рублей (10 014 штук), почти вдвое меньше было обнаружено поддельных банкнот номиналом 1 000 рублей (5 608 штук).
Поддельных денежных знаков иностранных государств за первый квартал 2016 года было выявлено 930 штук, более половины из них (502 шт.) обнаружены в марте.
Отмечается, что подавляющее большинство из банкнот составили доллары США (870 шт). Кроме того, были обнаружены также поддельные евро (41), китайские юани (12) и фунты стерлингов Соединенного Королевства (6).