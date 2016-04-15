Москва, 15 апреля, 2016, 15:56 — ИА Регнум. Даже при заключении соглашения по заморозке объемов добычи нефти, все равно все страны-производители нефти оставляют за собой право на маневр, так как выше собственной головы прыгнуть не получится, заявил сегодня, 15 апреля, ведущий аналитик ФНЭБ, преподаватель финансового университета при правительстве России Игорь Юшковв беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

ptashchuk.info Цены на нефть

«Даже если мы говорим, что больше определенного уровня добывать не будем, то это означает, что мы все равно оставляем за собой право маневра, в плане того, что выше головы и так никто не прыгнет. Здесь на самом деле никаких существенных ограничений на себя не накладываем. То же самое и с остальными государствами. Все давно разгоняли объемы добычи и фактически весь 2015 год наращивали производство, чтобы получить хоть какую-то прибыль при низких ценах. Все договариваются заморозить объемы добычи на наивысшем уровне, поэтому с точки зрения баланса спроса и предложения, здесь ничего не изменится», — объяснил эксперт.

Таким образом он прокомментировал исследование аналитиков VYGON Consulting «Россия, США и ОПЕК: кто влияет на нефтяной рынок?», о котором сегодня сообщало ИА REGNUM.

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Аналитик пояснил, что, по его мнению, речь идет о том, будет ли изменен баланс спроса и предложения. Эксперты, говорит Юшков, приходят к выводу, что баланс спроса и предложения не изменится, потому что даже о том, о чем договариваются страны-производители нефти, входящие в ОПЕК и не входящие в картель, фиксируют свою добычу на каких-либо исторических рекордах или просто на очень высоком уровне, в честности Россия. Притом фиксировать добычи на уровне января, февраля или сейчас марта — «здесь разницы нет, потому что мы фактически находимся на самом высоком уровне добычи».

Ведущий аналитик ФНЭБ высказал свою версию по поводу исследования VYGON Consulting о невозможности роста в настоящее время цен на нефть ускоренными темпами. Согласно версии эксперта, значительную роль играет тот факт, что компания плотно сотрудничает с министерством энергетики России:

«Возможно, такой шаг предпринимается на случай, если на встречи в Дохе сторонам не удастся договориться. Здесь, может, они страхуют министерство энергетики», — предположил преподаватель финансового университета при правительстве РФ.

Сама по себе договоренность о заморозке и споры о том, будет или не будет она достигнута, создает пиар-эффект, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, так как определяет цены на нефть во многом монетарная политика США:

«Другое дело, что сама договоренность будет или не будет достигнута, то это во многом пиар-эффект создает, потому что, я думаю, определяющую роль играет не баланс спроса и предложения, а монетарная политика США. То есть чем больше дешевых денег они напечатают, доступных кредитов, то тем больше их денег берут и покупают на них различные дешевые товары, в том числе фьючерсы на нефть. А так как идет сворачивание программ количественного освещения, соответственно, денег становится меньше в экономике, и не на что покупать фьючерсы», — отмечает Игорь Юшков, подчеркивая, что цены упали не только на черное золото, но и на другие сырьевые товары, так как нет доступных дешевых кредитов для того, чтобы купить на них биржевые инструменты.

В связи с этим эксперт пояснил, что, по его мнению, спекулянты, игроки на бирже отреагируют, безусловно, на фьючерсы, но это не может продлиться в долгосрочной перспективе. Это не приведет к перелому тренда, добавил Юшков.

«Все равно пока будет жить, если не с падающей нефтью, то с той, которая колеблется примерно от $35 до $45 за баррель. В этом плане я согласен с коллегами в том, что она не рванет до $100 за баррель, как это было раньше, а будет пока что оставаться на таком низком уровне», — заключил преподаватель финансового университета при правительстве РФ.

Ранее ИА REGNUM писало, что сегодня, 15 апреля, VYGON Consulting опубликовало исследование своих аналитиков, в котором объясняется, что вне зависимости от того, чем закончится встреча в Дохе 17 апреля, она повлечет за собой снижение стоимости черного золота, потому что не приведет к исчезновению профицита на рынке в 2016 году.

Если соглашения будет подписано, то оно не приведет к быстрому сокращению дисбаланса на нефтяном рынке, и цены на черное золото продолжат падать. Если договоренности на переговорах по заморозке достигнуть не удастся, то цены на нефть все равно могут упасть до $35 за баррель. Об этом говорится в исследовании под названием «Россия, США и ОПЕК: кто влияет на нефтяной рынок?» аналитиков компании VYGON Consulting.