Москва, 15 апреля, 2016, 15:52 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович за 2015 год заработал 6 млн 962 тыс 754 рублей, в то время как его супруга — 141 млн 390 тысяч 378 рублей. Эти сведения о доходах представлены на сайте правительства РФ.

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Напомним, что 2014 году разрыв в их доходах составил меньшую величину — тогда Дворкович заработал 5 млн 703 тыс. 340 рублей, а его жена — 49 млн 809 тыс. 190 рублей соответственно.

В собственности у Дворковича находятся земельный участок, жилой дом, квартира и гараж, а также автомобиль ГАЗ.

Жена владеет двумя земельными участками, двумя квартирами и еще одна квартира в долевой собственности, а также двумя автомобилями «Лексус».