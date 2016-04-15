Ростов-на-Дону, 15 апреля, 2016, 15:52 — ИА Регнум. В Ростовской области начался клещевой сезон. От паразитов в регионе уже пострадали более 310 человек, в том числе около 100 детей. Их жизни ничего не угрожает, они вовремя обратились за помощью к медикам. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении Роспотребнадзора 15 апреля.

Клещ

Наибольшее число пострадавших зафиксировано в областном центре, Новошахтинске, Таганроге и Волгодонске. Страдают также жители Сальского, Семикаракорского, Октябрьского, Песчанокопского, Неклиновского, Егорлыкского районов.

Специалисты напоминают, что донской регион эндемичен по опасным для жизни и здоровья заболеваниям — Крымской геморрагической лихорадке и иксодовых клещевых боррелиозов. От них вакцины нет.

Отмечается также, что наибольшему риску подвержены работники сельскохозяйственной, строительной, геологической, изыскательской, озеленительной сфер. Так, например, пастухи, доярки, скотники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе из-за раннего тепла клещи проснулись раньше положенного срока. В марте началась массовая обработка сельхозживотных и пастбищ. Процедура повторяется каждые две недели в течение всего срока активности насекомых.