Ярославль, 15 апреля, 2016, 15:52 — ИА Регнум. В Ярославле демонтирована табличка на доме, где жил Борис Немцов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в мэрии города.

ИА REGNUM фасад дома, где висела табличка памяти Немцова

«По указанию главы администрации района табличку демонтировала управляющая компания», — сказал корреспонденту ИА REGNUM и.о. мэра города Алексей Малютин.

Городские власти считают, что табличка на фасаде дома на улице Трефолева была установлена незаконно, вопреки принятому порядку установки мемориальных досок. Ранее инициатор установки, депутат Ярославской областной думы Василий Цепенда был оштрафован на 500 рублей за нарушение правил благоустройства. Мэрия города предлагала ему демонтировать табличку добровольно, а также подать официальную заявку на установку мемориальной доски, но депутат отказался делать это.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, табличка на доме была открыта в годовщину убийства Бориса Немцова 27 февраля 2016 года в ходе памятного шествия. Она провисела менее 2 месяцев.

«Видимо, у господина Малютина есть решение суда на руках. На последнем комитете думы все много говорили о деятельности Малютина, что он не справляется с обязанностями мэра, видимо, он захотел исправиться, но направляет свою энергию не в то русло, в городе достаточно нерешенных проблем», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Василий Цепенда.