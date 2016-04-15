Липецк, 15 апреля, 2016, 15:48 — ИА Регнум. Депутаты Липецкого горсовета отчитались о своих доходах за 2015 год. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципального парламента, сведения о доходах и имуществе всех депутатов горсовета опубликованы впервые — раньше это требовалось только от депутатов, работающих на постоянной основе.

Доходы

Так, доход председателя горсовета Игоря Тинькова в 2015 году составил 1 миллион 886 тысяч рублей и остался на уровне 2014 года. В собственности спикера два земельных участка общей площадью 5,4 тыс. кв. м, жилой дом площадью 368 квадратных метра, три квартиры площадью 59, 59 и 40 метров, нежилое помещение в 161кв. м, а также легковой автомобиль Mersedes SL 350. Источником получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению недвижимости, указаны доходы за 2012−2014 годы и кредиты. В пользовании Тинькова находится жилой дом площадью 330 кв. м и 527 кв. м земли под ним.

Первый заместитель председателя Федор Жигаров в 2015 году получил 1 миллион 552 тысячи рублей. В собственности вице-спикера жилой дом, земельный участок и гараж. Движимое имущество представлено легковым автомобилем УАЗ и моторной лодкой. Также в его пользовании находится квартира площадью 232 квадратных метра. Его доход за год не вырос, но супруга Жигарова заработала почти на миллион больше, чем в 2014 году — 1,5 млн (годом ранее ее доход составлял 581 тысячу рублей).

Заместитель председателя горсовета Николай Двугрошев заработал 746 тысяч рублей, доход его супруги — 71 тысяча рублей. Евдокия Бычкова, экс-депутат Госдумы, вице-спикер, заработала 8 млн 768 тыс., ее муж — 738 тысяч.

Тройка лидеров по доходам сложилась следующим образом: предпринимательница Вера Урываева (более 18 миллионов рублей), директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком» Дмитрий Аверов (16,5 миллионов) и председатель совета директоров ООО «ОК «Штерн» Анатолий Давыдов (12,8 миллиона).

Наиболее скромные доходы оказались у депутатов Станислава Каменецкого (226 тысяч рублей), Игоря Марчукова (244 тысячи) и Олега Хомутинникова (269 тысяч). Лидером по минимальному заработку стал представитель «Коммунистической партии Коммунисты России» Вадим Трофимов, который задекларировал всего 79 тысяч рублей. Недвижимости в собственности у депутата также не оказалось.