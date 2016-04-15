Ярославль, 15 апреля, 2016, 15:34 — ИА Регнум. На ОАО «Ярославльводоканал», принадлежащем мэрии города, в ходе ревизии обнаружены различные нарушения. Об этом 15 апреля на расширенном совещании с руководящим составом ОАО «Ярославльводоканал» рассказал исполняющий обязанности мэра Ярославля Алексей Малютин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города.

«После смены старого руководства мы инициировали ревизию на предприятии. Проверка еще не завершена, но уже за месяц выявлено множество фактов нарушений в основном в сфере закупок. На складах обнаружены детали одного производителя, а согласно платежным документам производитель совсем другой и стоимость, соответственно, другая. Много фактов вскрылось по договорам на производство работ непонятными коммерческими предприятиями. Многие материалы проверок мы уже направили в правоохранительные органы и продолжим эту работу, чтобы исключить любую возможность для любителей наживы за счет предприятия», — сказал Алексей Малютин.

Как сообщил исполняющий обязанности директора ОАО «Ярославльводоканал» Сергей Лежнин, ревизия на предприятии выявила около 35−40% приписок в объемах выполненных работ различными коммерческими организациями в основном по благоустройству после проведенных ремонтных работ на сетях предприятия. Проверка будет продолжена в течение месяца.

Ревизиция была инициирована после увольнения предыдущего директора «Ярославльводоканала» Андрея Лыхова.