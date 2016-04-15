Москва, 15 апреля, 2016, 15:34 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации выступают за временное размещение международных наблюдателей на границе Сирии и Турции. Об этом, как передает «Коммерсантъ», заявил глава МИД России Сергей Лавров после переговоров с министром иностранных дел Японии Фумио Кисидой.

Наблюдение

«Поскольку Турция отрицает само наличие проблемы, то мы (власти РФ) предлагаем пока еще не в каком-то формальном виде — в виде проекта резолюции или другого решения, чтобы Турция пригласила независимых международных наблюдателей на свою территорию понаблюдать, как на самом деле эта граница выглядит», — сказал министр.

Лавров надеется, что страны Запада добьются от официальной Анкары конкретного ответа на «данный вопрос».

«Понятно, что разместить международных наблюдателей можно только по приглашению Турции, мы этот вопрос заостряем, в том числе в ООН, в надежде, что западные союзники надавят на Анкару и добьются этого», — сказал глава МИД РФ.

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