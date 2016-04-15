Смоленск, 15 апреля, 2016, 15:32 — ИА Регнум. 40 тонн хурмы и груш неизвестного происхождения уничтожили в Смоленской области 14 апреля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

Хурма

Груши и хурма — всего 40 тонн, были доставлены в Смоленскую область с территории Белоруссии, однако документов, которые подтвердили бы происхождение продукции, а также необходимые фитосанитарные сертификаты отсутствовали.

Накануне, на полигоне ТБО ООО «РудняКомУслуги», все 40 тонн фруктов были уничтожены бульдозером, а затем захоронены.

Неделей ранее, также в Смоленской области, под бульдозер было отправлено около 56 тонн овощей и фруктов неизвестного происхождения — мандаринов, апельсинов, сельдерея, редьки дайкон, капусты кольраби.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа 2015 года вступил в силу указ президента России Владимира Путина об утилизации на границе продуктов, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении России, который был подписан в конце июля.