Волгоград, 15 апреля, 2016, 15:32 — ИА Регнум. В Волгограде арестованный коллектор из Санкт-Петербурга дал признательные показания и рассказал следователям о тонкостях своей прежней работы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 15 апреля, свою вину в содеянном злоумышленник полностью признал.

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Установлено, что коллектором он стал в декабре прошлого года, проработав до этого около месяца непосредственно в офисе микрозаймов. Изначально его работа заключалась в навязывании людям предложений взять деньги в долг на «выгодных условиях». «Выбивание» просроченной задолженности шло по инструкции, разработанной руководством фирмы.

Каждый день, по словам задержанного, на протяжении всего рабочего дня сотрудники офиса, которых насчитывалось почти полсотни, ежеминутно по списку обзванивали должников. «Практически никогда звонки не носили уведомительный характер об образовавшейся задолженности — аргументами всегда выступали шантаж и угрозы. Чем весомее и страшнее они звучали, тем выше оценивались руководством фирмы», — добавили в следственном ведомстве.

Инструкции следовал и задержанный коллектор. 10 декабря прошлого года он позвонил в дежурную часть Волгоградской академии МВД России и потребовал, чтобы к телефону подошел курсант академии, который задолжал кредитной организации определенную сумму. При этом в трубку сыпались угрозы физической расправы не только в отношении ответившего на звонок стража порядка, но и его родителей, которых звонивший обещал облить кислотой. В общей сложности сборщик долгов в этот день совершил более 150 звонков на телефон дежурной части вуза, полностью дестабилизировав работу указанной службы. Следствие возбудило уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК РФ (угрозы применения насилия в отношении представителя власти и его близких).

Разыскать злоумышленника удалось в Санкт-Петербурге. Следователи установили, что звонки осуществлялись с телефона фирмы, зарегистрированной в северной столице. Затем в компании, которая по сути оказалась коллекторской, были проведены обыски, изъяты различные журналы, графики и черновые записи с «черным» списком должников, «травлей» которых занимались около 40 сотрудников колл-центра. У всех работников были изъяты образцы голоса, по которым впоследствии проведена фоноскопическая экспертиза и выявлен подозреваемый. Им оказался 25-летний житель Санкт-Петербурга.

Как сообщало ИА REGNUM, подозреваемый был задержан 13 апреля по месту его жительства и конвоирован в Волгоград для проведения следственных действий. На следующий день суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.