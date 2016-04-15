Берлин, 15 апреля, 2016, 15:25 — ИА Регнум. Немецкие ученые из Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана (Германия) показали, что разница температур в вулканических породах могла спровоцировать возникновение жизни на Земле, сообщает журнал Angewandte Chemie.

Леон Петросян Разница температур

Считается, что в океане изначальной Земли молекулы сформировали сложные химические структуры, впоследствии сформировавшие первую клетку. Но до сих пор было непонятно, по какой причине полимерные молекулы начали взаимодействовать между собой. Ученые предположили, что разница в температуре вулканических пород, заполненных водой и молекулами, могла стимулировать зарождение жизни.

Для подтверждения своего предположения они провели эксперимент, в ходе которого поместили в стеклянные трубки водный раствор, содержащий фрагменты ДНК, обладающие разными нуклеотидными последовательностями.

Трубки нагрели так, чтобы разница температур на концах трубки составила 17 °C. В молекулах, содержащихся в трубках, началось разделение и сортировка последовательностей нуклеотидов.

Ученые считают, что цепи РНК в аналогичных условиях будут вести себя так же. Нагревание трубок до одинаковых температур на концах не дало такого результата.