Москва, 15 апреля, 2016, 15:27 — ИА Регнум. В Москве возбуждено уголовное доле в отношении генерального директора ООО «ПТМ «БИОР» Артёма Карпенко. Глава компании, занимающейся реставрационными работами, обвиняется в махинациях, осуществлённых в ходе ремонтно-восстановительных работ по скульптурным композициям авторов Мухиной В. и Иофана Б. «Рабочий и колхозница». Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу Москве.

Марка «Символы социалистического строительства». Вера Мухина. 2000

«ГСУ СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «ПТМ «БИОР» Артема Карпенко по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере)», — сообщили в пресс-службе.

Организация ООО «ПТМ «БИОР» в 2010 году проводила ремонтно-восстановительные и научно-реставрационные работы по скульптурным композициям авторов Мухиной В. и Иофана Б. «Рабочий и колхозница». Также организацией должна была воссоздать в режиме реставрации павильон-постамент под эту скульптурную композицию.

Следствие располагает данными, что Карпенко создал при выполнении работ фиктивный документооборот. Согласно документам, работы выполнялись не компанией ООО «ПТМ «БИОР», а нанятыми ей фирмами. На самом деле работы выполнялись самой организацией. Карпенко предоставил в налоговую инспекцию декларацию о доходах с повышенными (по сравнению с реальными) расходами.

«Таким образом Карпенко переложил обязанность по уплате налога на прибыль на организации, которые не вели экономическую деятельность. В результате в бюджет Российской Федерации не был уплачен налог на прибыль на общую сумму свыше 49 млн рублей», — сообщили в пресс-службе.

При проведении налоговой проверки факт уклонения от уплаты налогов был выявлен. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.