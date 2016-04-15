Москва, 15 апреля, 2016, 15:43 — ИА Регнум. Законопроект об оснащении воздушных судов камерами видеонаблюдения в целях безопасности поступил в Госдуму, сообщает 15 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Alasdair McLellan Салон самолёта под видеонаблюдением

«Данный проект поправок был внесен правительством РФ в Госдуму… и в настоящее время находится на рассмотрении в комитете Госдумы по транспорту», — сообщил спецпредставитель ПА ОБСЕ по противодействию терроризму Николай Ковалев.

Ранее Ковалев направил письма руководству Минпромторга и Минтранса с предложением оборудовать самолеты системами видеофиксации, чтобы в случае ЧП контролировать обстановку. В ответе Минтранса депутату сообщили о том, что соответствующая инициатива уже находится на рассмотрении Госдумы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, опасный инцидент произошел в апреле во время полета рейса Москва — Владивосток. 40-летний мужчина, находясь под действием наркотиков, агрессивно вел себя на борту самолета. Сорвав с себя одежду, он пытался открыть аварийный люк. На протяжении нескольких часов полета неадекватного пассажира руками и подручными средствами удерживали бортпроводницы и летевшие в самолете мужчины.