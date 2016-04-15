Воронеж, 15 апреля, 2016, 15:17 — ИА Регнум. Жители «тихого центра» Воронежа выступили против строительства 20-этажных домов по адресу улица Станкевича, 45. Как передает корреспондент ИА REGNUM, представителям компании «ДСК», которая планирует застроить бывший промышленный участок, не удалось убедить жителей в том, что возведение многоэтажек по соседству с частными домами даст толчок для развития территории.

Новый жилой комплекс хотят построить на улице Станкевича — по соседству с частными домами

По данным исполнительного директора ЗАО проектный институт «Гипрокоммундортранс"Василия Першикова, сейчас на территории, где располагались промышленные участки и склады, планируется построить современный жилой комплекс, который займет в общей сложности 1,93 га. На участке планируется построить два жилых домов, подземную парковку на 600 автомобилей, детский сад на 160 мест. Снос соседних частных домов не предусмотрен. Кроме того, Василий Першиков рассказал о том, что для обеспечения теплом района будет реконструирован участок теплотрассы с увеличением ее диаметра. Также будут использовать уже имеющиеся водопроводные сети и ливневую канализацию.

По словам заместителя генерального директора по капитальному строительству «ДСК» Владимира Артемьева, высота домов составит от 14 до 20 этажей, всего планируется построить около 800 квартир. Артемьев добавил, что ранее этот участок был перенесен в зону многоэтажной застройки.

«Стратегия пространственного развития данных территорий должна основываться не на мнении отдельных групп людей, а на проблемах социально-экономического развития. Как вы знаете, территория, которую мы рассматриваем, — это территория огромных бизнес-центров, больших торговых центов, которые привлекают в себя массу людей, создали огромное количество рабочих мест, но чтобы сократить транспортный поток, нужно создать хорошую жилищную перспективу», — сказал Владимир Артемьев.

Однако слова о развитии участка и сокращении транспортного потока не особо убедили жителей частных домов, которые могут оказаться «прикрытыми» 20-этажными зданиями. Как сообщила представитель местных жителей Наталья Хвостова, жители частного сектора «выражают решительный протест против застройки». Среди причин — риск негативного воздействия на окружающую среду, а также то, что многоэтажная застройка создаст невыносимые условия для жизни в частных домах по освещенности территории и уровню шуму.

«К тому же в представленном проекте застройки многократно завышены нормативы по плотности самой застройки. Сам проект подразумевает многократно превышенную нагрузку на коммуникации и объездные пути», — заявила Наталья Хвостова, подчеркнув, что имеющаяся ливневка не справится с настолько возросшей нагрузкой.

Кроме того, у многих жителей частного сектора, а также представителей общественности появился вопрос: почему строительная компания начала строительство еще до того, как выдано разрешение. Представитель «ДСК» Владимир Артемьев заявил, что стройка пока не началась — строители испытывают новые технологии и пытаются вдавить сваи.

«На этом месте было построено здание с очень глубоким фундаментом», — объяснил строитель наличие котлована на месте будущего возможного строительства. При этом сами жители настаивают на том, что строители ведут полноценные работы.

Еще одним камнем преткновения стала дорожная инфраструктура. Жители уверены, что дополнительные две тысячи человек, которые потенциально могут купить квартиры в этих домах, а также их автомобили сделают проезд по узким дорогам невозможным. К тому же, в подземной парковке предусмотрено всего 600 мест, а места для парковки во дворе недостаточно. Уже сейчас любая, даже самая незначительная авария полностью останавливает движение. Что будет, когда жители, которым не хватило места в подземном паркинге, или те, кто не захотел тратить дополнительные сотни тысяч рублей на подземную парковку, будут оставлять автомобили на краю проезжей части, не понятно.

Те, кто высказывался за строительство многоэтажек, в первую очередь основывались на том, что в центре города сейчас находится «хламовник», который необходимо приводить в порядок. При этом доводов в пользу того, почему здесь должны быть именно 20-этажные дома, не прозвучало.

ИА REGNUM отмечает, что этот участок был передан в зону многоэтажного жилого строительства. При этом компания обязана получить согласие собственников частных домов на строительство домов высотой более восьми этажей. Некоторые из воронежцев предлагают остановиться на строительстве пятиэтажного или семиэтажного дома.

Кроме того, в плане строительства значится еще три дома, которые находятся рядом с частным сектором, но на другом участке, не вынесенном пока на общественные слушания. Никаких подробностей о том, что это будут за дома, нет. Однако жители уже говорят о том, что в случае, если оба участка будут застроены, частные сектор останется без света и утонет в ливневых стоках.