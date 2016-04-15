Москва, 15 апреля, 2016, 15:17 — ИА Регнум. За 2015 год премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заработал 8,8 млн рублей. Соответствующая сумма указана в декларации о доходах премьера, сообщает 15 апреля пресс-служба правительства.

ИА REGNUM Медведев Дмитрий

Таким образом, сумма, зарабатываемая премьером в год, не претерпела значительных изменений: согласно декларации за 2014 год, Медведев заработал более 8 миллионов рублей, а в 2013 году заработок Медведева, по декларации, составлял 4,2 миллиона рублей.

В длительной аренде у главы правительства сроком на 49 лет находится земельный участок 47 соток, а в собственности — квартира площадью 367,8 квадратных метров, и два автомобиля — ГАЗ-20 и ГАЗ-21.

При этом декларация демонстрирует отсутствие заработка у супруги премьер-министра РФ. В собственности у Светланы Медведевой — иномарка Volkswagen Golf, два машиноместа, а в пользовании — квартира в 367,8 квадратных метров.

Напомним, в 2015 году президент РФ Владимир Путин распорядился сократить зарплату себе и чиновникам на 10%. Аналогичные изменения коснулись и ряда ведомств.