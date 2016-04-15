Москва, 15 апреля, 2016, 15:03 — ИА Регнум. Компания «Яндекс» запустила справочное расширение для браузеров — «Яндекс.Карточку», которая позволяет получить справочную информацию без перехода на другие сайты. Об этом сообщили в компании.

Hariadhi Карточка с подсказкой

«Яндекс.Карточка» позволяет справиться о том или ином объекте — человеке, предмете, событии или явлении, — не покидая веб-страницу, на которой вы находитесь, — говорится в сообщении. — Она подчеркнёт в тексте слова и словосочетания, значение которых, возможно, потребуется уточнить, и покажет на всплывающих карточках подсказки».

Кроме того, справочное расширение для браузеров предложит поискать заинтересовавшее пользователя слово в «интернете или на сайте, где оно вам встретилось».

Отмечается, что подсказки на карточках — это данные из базы объектных ответов «Яндекса», которая содержит десятки миллионов записей и постоянно пополняется.