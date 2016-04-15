Вашингтон, 15 апреля, 2016, 15:01 — ИА Регнум. Россия за прошлый год уменьшила количество космического мусора на орбите, в отличие от других стран. В целом засорение космического пространства вблизи Земли за 2015 год увеличилось. Об этом сообщается в опубликованном докладе NASA.

solnca-net.com Космический мусор

В документе приводятся данные, полученные специалистами по баллистике США. Они утверждают, что к 6 апреля 2016 года количество объектов антропогенного происхождения, вращающихся вокруг земли, составило 17 385 единиц. Из них 4 410 спутников, причём часть уже не действующих. Помимо спутников, на орбите находится 13 344 верхних ступеней ракет, разгонных блоков. Сюда же входят различные технические обломки.

Для сравнения к 1 апреля 2015 года количество находящихся на орбите предметов составляло 16 926, в частности 3 907 спутников. Остальные 13 190 — разгонные блоки, ступени и обломки. Таким образом, за год на орбите прибавилось 134 космических аппарата и 325 предметов, относящихся к космическому мусору.

Отмечается, что Россия, в отличие от других стран, снизила количество своего космического мусора. К настоящему моменту российских объектов на земной орбите 6 276, а в 2015 году их насчитывалось 6 312. Причём убавилось именно количество объектов, относящихся к мусору — на 42 штуки, а добавилось количество спутников.

США и Китай увеличили засорение орбиты. США — на 303 объекта, а Китай — 75 штук.