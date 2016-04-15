Москва, 15 апреля, 2016, 15:00 — ИА Регнум. В Москве в отношении ряда сотрудников Внуковской таможни возбуждено уголовное дело о превышении полномочий, сообщает Московское СУ на транспорте 15 апреля.

k1news.ru Задержание

Фигурантами дела стали и.о. замначальника таможни-начальника таможенного поста аэропорт Внуково Роман Курзенков, и.о. начальника отдела специальных таможенных процедур №4 Михаил Фаст, замначальника отдела специальных таможенных процедур №3 Алексей Плитин, инспектор Игорь Кудряшов.

По версии следствия, Курзенков, действуя вместе с неустановленными пока должностными лицами Внуковской таможни, организовал канал по незаконному ввозу пассажирами коммерческих партий товаров. После ввоза через «зеленый коридор» аэропорта «Внуково» товары реализовывались на территории России.

Установлено, что с 7 января по 3 марта текущего года 12 пассажиров рейса Стамбул-Москва в нарушение таможенных правил ввезли на территорию Таможенного союза ряд партий товаров, а 4 марта 2016 года Плитин и Кудряшов пропустили еще 13 пассажиров с товарами турецкого производства свыше 50 кг.

Роман Курзенков от органов следствия скрылся, он объявлен в розыск. Трое сотрудников Внуковской таможни задержаны,

решается вопрос об избрании в отношение них меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.