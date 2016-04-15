Магадан, 15 апреля, 2016, 15:00 — ИА Регнум. Реестр участков земли общей площадью свыше 260 тысяч га составлен в Магаданской области в рамках программы выдачи «дальневосточных гектаров», сообщает 15 апреля пресс-центр правительства региона.

geography6class.ru Колыма

В первую очередь участки земли будут выдаваться желающим в Ольском городском округе. Этот район выбран пилотным, на территории муниципального образования имеются земли сельхозназначения, кроме того, он находится недалеко от административного центра, города Ола.

Свободных земель на территории округа — 163 тыс. га, из них 114 тыс.— земли сельскохозяйственного назначения, однако в настоящий момент пригодна для ведения сельского хозяйства 1 тыс. га, 4 га могут быть использованы для туристической деятельности.

В Магадане могут быть выделены еще 30 тыс. га, в Тенькинском городском округе — 10 тыс. га, в Ягоднинском городском округе — 37 тыс. га, в Северо-Эвенском городском округе — 70 тыс. га, в Хасынском городском округе одна тыс.га.

«Следует отметить, что это земли не совсем готовы сразу к использованию, поскольку они длительное время простаивали. Но люди звонят, интересуются. Только за последнее время обратились 13 человек, в основном их интересует Ольский округ», — уточняет заместитель председателя Правительства Магаданской области Тамара Атанова.

Напомним, законопроект о «дальневосточном гектаре» был принят Государственной думой в первом чтении 18 декабря 2015 года. Согласно проекту, граждане России могут получить земельные участки площадью 1 га на территории Дальнего Востока сначала в безвозмездное пользование на 5 лет, затем в собственность бесплатно при условии его использования.

При этом первоначально участки будут выделяться не по всему федеральному округу, а лишь в отдельных муниципальных образованиях Дальнего Востока.