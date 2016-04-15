Ереван, 15 апреля, 2016, 14:53 — ИА Регнум. Новая военная доктрина, принятая Белоруссией, вызывает обеспокоенность Армении, заявил замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян 15 апреля.

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По его словам, Армения открыто выразила свое недовольство в связи с позицией Минска по карабахскому вопросу. «В частности, я пригласил посла Белоруссии в МИД. Эдвард Налбандян провел беседу с белорусским коллегой, после чего они попытались с помощью заявления своего пресс-секретаря нейтрализовать прежние шаги», — отметил Кочарян.

Он подчеркнул, что новая военная доктрины Белоруссии стала проблемой не только для Армении, но и для ОДКБ.

Палата представителей Национального собрания Белоруссии недавно приняла в первом чтении законопроект «Об утверждении Военной доктрины Республики Беларусь».

В ней содержится запрет на участие армии страны в вооруженных операциях за границей. «Такого участия в боевых действиях за границей не будет никогда», — заявил министр обороны Белоруссии.

30 марта на встрече с заместителем помощника министра обороны США Майклом Карпентером президент Александр Лукашенко, заявил, что «Белоруссия никогда ни на кого не будет нападать, применять оружие против какой бы то ни было страны».

Вместе с тем, Лукашенко, который принимал участие в XIII саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле заявил, что стремление укреплять связи с исламским миром — абсолютно осознанный выбор, которого Белоруссия постоянно придерживается. Александр Лукашенко отметил, что именно сейчас стоило бы объединить усилия в борьбе с современными вызовами и угрозами. «Однако вместо этого многие заняты сегодня обвинениями в адрес друг друга. Как долго это может продолжаться? Если не остановить этот процесс, в какой-то момент он может достичь своей критической массы, приобрести необратимый характер и привести к непредсказуемым последствиям», — констатировал он.

В Ереване 15 апреля состоится очередное заседание Военного комитета ОДКБ. Для участия в заседании 14 апреля в Ереван прибыли делегации генеральных штабов вооруженных сил стран-участниц организации: Белоруссии, Казахстана, России, Таджикистана, а также генеральный секретарь и начальник объединенного штаба ОДКБ.