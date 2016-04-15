Барнаул, 15 апреля, 2016, 14:52 — ИА Регнум. На предстоящих XXXI летних Олимпийских играх Алтайский край намерен удвоить представительство своих спортсменов. Не менее 10 из них имеют высокие шансы завоевать медали. Об этом в интервью редактору ИА REGNUM (Алтайский край) Светлане Шаповаловой рассказал руководитель Центра спортивной подготовки сборных команд Алтайского края Владимир Альт. Также он раскрыл некоторые «неудобные» темы — спортивной корысти и допинга — и рассказал о перспективах развития алтайского спорта.

коллаж Спортсмены-олимпийцы от Алтайского края

Владимир Александрович, в одном из интервью Вы недавно заявили о том, что представительство алтайских спортсменов на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро можно увеличить в два раза. У каких именно спортсменов есть шансы на поездку?

Четыре года назад на Олимпиаде в Лондоне от Алтайского края были три олимпийца — дзюдоист Иван Нифонтов, пловец Андрей Гречин, легкоатлет Сергей Шубенков. Думаю, в Рио-де-Жанейро мы можем увеличить наше представительство в два раза, в том числе и в Паралимпийских играх. На сегодня претендентами на поездку являются 12 спортсменов. Но реальные шансы попасть, хорошо выступить имеет, по моей оценке, только половина из них. В гребле на байдарках и каноэ это — Алексей Коровашков. Он бронзовый призер Олимпиады в Лондоне. В греко-римской борьбе у нас сильны 2 кандидата — Адам Курак и Виталий Щур. Последний недавно вошел в пятерку сильнейших на чемпионате Европы. В российском рейтинге он идет под вторым номером. В легкой атлетике реальным претендентом является только один Сергей Шубенков. В плавании — Андрей Гречин. Этот спортсмен после полученной травмы выиграл недавно международный турнир — кубок Стокгольма в Швеции. И сейчас много зависит от его выступления на чемпионате России, который 16 апреля стартует в Москве. Ориентироваться Гречину придется на выполнение норматива, который позволил спортсменам выйти в полуфинал на Олимпиаде в Лондоне. Те, кто завоюют медаль и покажут этот результат, и будут включены в состав олимпийской сборной России. В пулевой стрельбе реальный претендент на зачисление с сборную — бийский стрелок Сергей Каменский. Сегодня он — лидер российского рейтинга.

Наша фехтовальщица Виктория Ковалева пока идет четвертой в рейтинге, и она тоже попадает в команду. К тому же на проходящих сейчас соревнованиях в Омске, как и на последующих стартах, у нее и у других спортсменов еще есть шансы поднять свой рейтинг и улучшить показатели. Это я назвал основных претендентов на участие в летней Олимпиаде. Но есть еще молодые: бывает, что кто-то «выстреливает» в последний момент.

Не стоит сбрасывать со счетов и дзюдоиста Ивана Нифонтова. Он хоть и получил серьезную травму, но уже начал восстанавливаться — уехал на сборы. Да и тренер в него верит.

А есть ли уже спортсмены, которые точно попадут на Олимпиаду в Рио?

Именную путевку «положил в карман» пока только Альберт Гаун (тхэквондо). Это воспитанник краевой школы олимпийского резерва. Вот он и его тренер Петр Маркин совершенно точно поедут в Бразилию.

Как обстоят дела с подготовкой на Паралимпиаду?

Что касается паралимпийцев, реально у нас в Рио попадают около 14 спортсменов. Это слабовидящие бегуны Артем Логинов и Егор Шаров, метательница диска — бийчанка Софья Оксем. По пауэрлифтингу две путевки практически в кармане у Тамары Подпальной (тренер Андрей Подпальный), Ирины Казанцевой и Петра Филатова. Есть еще спортсменка от клуба «Инваспорт» Вера Муратова. Возможно, шанс будет и у троих бийских пловцов: Жданов, Лучкин и Ефросинин, недавно они ездили на чемпионат России и привезли 8 золотых медалей.

Свои коррективы в состав команды пока вносит «мельдониевый скандал». Наши спортсмены не попадались?

Наши в употреблении мельдония замечены не были. Но сколько спортсменов на нем еще могут попасться — не знает никто. Пока публикуют фамилии тех, кто на слуху. Но тем не менее ситуация складывается нехорошая.

Тот же Сергей Шубенков говорил, что практически все спортсмены употребляют мельдоний…

Ну, во первых, он был разрешен. А 30 сентября вышла бумага от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о том, что он запрещен с 1 января. Но у нас тогда особо мер не принималось. Ведь в инструкции к препарату написано, что период полувыведения препарата — 4−6 часов. Наши ребята умножили это время на 2 и получили 12 часов. Так некоторые и в декабре глотали мельдоний, как в порядке вещей. А оказывается, период полувыведения этот — для врачей был написан, чтобы было понятно, когда повторно можно дозу принимать. А вот по полному его выведению из организма никто исследований не делал. Даже сам производитель. Потому-то столько много спортсменов и попались на этом мельдонии. Окончательного решения по этим людям нет — пока только публикуют списки и не наказывают.

Какие еще проблемы, связанные с допингом, Вас беспокоят?

С допингом все более-менее разрешилось с введением паспорта крови. По нему сразу видно — применял спортсмен допинг или нет. Поэтому многие завязали со спортом — многие попались.

К сожалению, тренеры балуются допингом — кормят ним спортсменов в юношеском возрасте. Ведь не секрет, бывает так, что спортсмен-подросток показывает сумасшедшие результаты, а с переходом во взрослый спорт о нем ничего не слышно. Потому, что юные и молодые спортсмены — они практически не проверяются на допинг. А зарплата детского тренера во многом зависит от того, какие результаты спортсмен покажет в детско-юношеском возрасте. Ему за это присваивают категорию, определяют премиальные. Поэтому детский тренер иногда идет на эти нарушения, связанные с запрещенными препаратами.

Куда более серьезная проблема мне видится в установке: «Медали любой ценой». Именно от получения наград зависит размер финансирования, субсидий, зарплаты и командировки за рубеж. Ведь премиальные дают не только спортсменам, но и всей команде — тренерам, специалистам. И когда спортсмен попадается на допинге, то тихонько уходит в тень, а полученные деньги назад никто не забирает — законодательно не предусмотрено. К сожалению, это мало где озвучивают, но именно поэтому многие идут на медаль любой ценой.

Но мы, надеюсь, испытаем на Олимпиаде приятные мгновения и гордости, и радости за алтайский и российский спорт. Будем болеть за всех и желать всем удачи.

Владимир Александрович, за счет чего Алтайскому краю удалось вдвое увеличить «олимпийскую команду»?

Надо отдать должное администрации края и губернатору. Мы на сегодня имеем все условия для подготовки. Спортсмены получают стипендию, тренеры — достойную заработную плату. Обеспечены финансированием все их сборы и соревнования, покупается необходимый спортивный инвентарь, сохранены и субсидии на улучшение жилищных условий. И это несмотря на то, что федеральная поддержка в последние два года ощутимо снизилась из-за кризисной ситуации. Поддержка на региональном уровне позволила сохранить все призовые медали на чемпионатах России и Европы, мира.

Сейчас ведем активную борьбу за возвращение «домой» алтайских спортсменов.

Возвращать удается?

Бывает, какой-то спортсмен себя проявляет, но нет условий — тренера нет соответствующей категории. Так было с Андреем Гречиным. Когда не было соответствующих условий, он уехал в Питер. Там раскрылся, проявил себя, попал в сборную России и понял, что на Алтае условия стали неплохие. И краевая школа олимпийского резерва открылась по плаванию, и бассейны построены — в Новоалтайске, Заринске и Камне-на-Оби. Идет поддержка спортсменов за медали. Тогда он ушел из Питера и стал выступать за Алтайский край.

Вот вам и свежий пример — Алексей Коровашков. Чемпион мира, призер Олимпийских игр. Стал выступать не только за Московскую область, но и за Алтайский край. Причем он приезжает сюда, матер-классы дает. У нас же краевая школа открылась по гребле на байдарках, а своей звезды после смерти Константина Костенко не стало. Теперь Коровашкову мы платим небольшую зарплату, и все. Остальные расходы несет Московская область. Но он подписал договор именно с нами — ему интересно.

Адам Курак — тоже призер Олимпийских игр, чемпион мира из Красноярского края. Представьте, какие там условия — это греко-римская борьба! Тоже подписал соглашение. Если он завоюет медаль, она будет принадлежать и Красноярскому, и Алтайскому краю. Сергея Каменского переманивают все регионы: он лучший стрелок России, но он всем отказывает, говорит, что только за Алтайский край выступать будет. Ему мы купили тренажер, который позволяет даже в квартире и в поезде тренироваться, платим достойную зарплату, тир построили в Бийске, отделение открыли. А вот старшего брата Каменского лет несколько назад переманила Московская область.

Сноубордист Андрей Соболев еще 6 лет назад был чемпионом мира среди юниоров, выступал за Кемерово. Но особого внимания от Кемеровской области не дождался, стал выступать за Алтайский край. Ведь он видел, какие условия на Алтае создали: открыли краевую школу по горным лыжам, завершают строительство горнолыжной базы в Белокурихе. Стал выступать за Алтайский край — зацепился за Олимпийские игры в Сочи, и в прошлом году завоевал титул чемпиона мира. А несколько дней назад на соревнованиях чемпионом России стал. Выступает он только за Алтайский край и тренируется в Алтайском крае. Сестра его родная выступает за Кемеровскую область, но уже поглядывает на Алтай. Кстати, отделение сноуборда в школе открыли именно благодаря Соболеву.

Случаи с перекупом алтайских спортсменов часто случаются?

Часто. Вот и сейчас договор на рассмотрение пришел — регионы к универсиаде «готовятся». А уж как паралимпийцев-то переманивают! Какой-то регион может не готовить — не готовить, а за полгода до олимпиады раз — и перекупить спортсмена. Есть один тренер (не буду говорит, какой вид спорта), который позвонил недавно своему алтайскому коллеге и говорит: «Ты эту спортсменку запиши и на меня тоже — я ей буду платить 10 тыс. в месяц». Ставка в этом случае делается на возможное получение золотой медали. Если спортсменка одержит победу, то тренерам присваивают звание «заслуженный», и эту «зарплату» в 10 тыс. такой специалист сторицей возьмет полагающимися по этому случаю премиями. Такие предложения поступают.

У каких еще видов спорта на Алтае есть хорошие перспективы развития?

У нас уже открыто 13 краевых школ олимпийского резерва, хотя еще в 2006 году их было всего 4. В в 2014 году Барнаул вышел на третье место в России по количеству детско-юношеских спортивных школ на 100 тыс. населения. Это Александр Богданыч (губернатор Карлин — прим. ИА REGNUM) проникся, что надо такие школы открывать. И сейчас у нас есть возможность достойно готовить спортсменов, развиваться. Недавно открыли школу олимпийского резерва по боксу. Я думаю, что на следующую Олимпиаду уже сможем заявить своих спортсменов. Развивается плаванье — многие ребятишки из других регионов просятся. Ведь 50-метровые бассейны в России наперечет.

Есть ли у Вас не реализованная мечта?

Да — не смогли открыть краевую школу по лыжным гонкам и биатлону. К сожалению, так сложилось, что в Барнауле нет ни одной детско-юношеской спортивной школы по этому зрелищному виду спорта. Это просто нонсенс — лес рядом есть, а школы — нет. Хотя обещали открыть все мэры, все вице-мэры, которые «социалку» вели. Поэтому назрела насущная потребность такое направление развивать.

Ведь лыжники у нас были талантливы, — медали на чемпионатах мира брали. Но так случилось, что один за другим ушли (скончались) два талантливых тренера — Сергей Зорин и Виктор Ткаченко. И на сегодня создалась большая проблема с тренерскими кадрами. Молодых и талантливых биатлонистов сразу переманивали в биатлонные центры в Тюмень и Ханты-Мансийск. Сейчас у нас открыто отделение биатлона — на базе училища олимпийского резерва. При этом отделении создали детско-юношескую спортшколу по биатлону имени олимпийского чемпиона Серея Тарасова. И сам этот прославленный спортсмен перешел к нам на работу из Новосибирска. Работает теперь старшим тренером сборной команды Алтайского края по биатлону. Набрали детей, из краевого бюджета выделили деньги на ставки тренеров в районах. И дети талантливые появились. Недавно были в Новосибирске — так там наши юные алтайские биатлонисты кучу медалей взяли. Но нужна все-таки краевая школа по биатлону.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 13 апреля Всемирное антидопинговое агентство признало, что ситуация с применением мельдония стала беспрецедентной. С тех пор как мельдоний вошел в список запрещенных веществ, было 172 положительные допинг-пробы у спортсменов из различных стран и видов спорта. Содержание менее одного микрограмма мельдония в допинг-пробе спортсмена, сданной до 1 марта этого года, является отныне допустимым показателем.

Президент РФ в ходе «Прямой линии» 14 апреля напомнил, что мельдоний никогда не относился к разряду допинга, поскольку не влияет на спортивные результаты, а только поддерживает сердечную мышцу в хорошем состоянии во время серьезных нагрузок. «Почему-то решили его включить», — выразил недоумение он.

Вместе с тем Владимир Путин выразил удовлетворение, что теперь агентство внесло корректировки в свои решения.

Справка:

XXXI летние Олимпийские игры пройдут с 5 по 21 августа 2016 года в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Это будут первые Олимпийские игры, которые пройдут в Южной Америке. Окончательное голосование по выбору города прошло 2 октября 2009 года на 121-й сессии МОК в Копенгагене, Дания.

В голосовании были использованы все возможные три тура, и в итоге был выбран Рио-де-Жанейро.