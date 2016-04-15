Москва, 15 апреля, 2016, 14:52 — ИА Регнум. Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) вернул нижегородскому ФК «Волга» шесть очков в чемпионате Футбольной национальной лиги (ФНЛ), снятые ранее за неисполнение решения Спортивного арбитражного суда (CAS), говорится в сообщении РФС.

loko.nnov.ru ФК «Волга»

Производство по делу о выполнении обязательств перед бывшим футболистом команды Шамилем Асильдаровым прекращено, шесть турнирных очков возвращены команде.

Решение принято «в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, которые объективно не могли быть предоставлены ранее». Напомним, в феврале КДК РФС наказал клуб снятием шести турнирных очков за невыплату в срок задолженности перед Асильдаровым.

После возвращения турнирных очков в активе «Волги» стало 43 балла и клуб поднялся в первенстве ФНЛ с 14-го на 9-е место.