Краснодар, 15 апреля, 2016, 14:51 — ИА Регнум. В городе-курорте Сочи за пять часов было распродано 14 олимпийских коттеджей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города 15 апреля, на участие в аукционе, который прошел накануне в городской администрации, заявились 50 человек.

olimpiyskaya-derevnya-poselok.ru Олимпийский коттедж

Дома, ушедшие с молотка, до утверждения окончательной цены проходили от одного до 22 шагов. По самой высокой цене был продан дом площадью 271,5 квадратных метров, расположенный на участке земли в семь соток, его купили за 15,2 млн рублей. Самым дешевым лотом стал коттедж площадью 32 квадратных метра, проданный за 4,5 млн рублей.

Среди покупателей — в основном иногородние граждане — жители столичного региона — Москвы и Химок, а также Сургута, Тольятти, Ростова-на-Дону, Рыбинска, Котласа, Нижнего Новгорода.

Общая сумма, вырученная от продажи олимпийских коттеджей, 145 миллионов рублей. Все средства пойдут в казну Сочи и будут направлены на решение городских проблем.

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49 «олимпийских» коттеджей снова выставлены на торги в Сочи

Как сообщалось ранее, на продажу был выставлен 51 коттедж. Их площадь варьируется от 32 до 276 квадратных метров. Участки при них — от 3 до 10 соток. Ранее эти здания принадлежали государственной корпорации «Олимпстрой», затем были переданы муниципалитету, который и проводит аукцион. Все дома расположены в нескольких сотнях метров от Олимпийского парка у самого берега Черного моря и находятся на так называемой территории гостеприимства, которая получила статус особо охраняемой и считается историко-культурным наследием. На этом участке запрещено возведение других зданий, а существующие даже после реконструкции будут не выше 12 метров.

Как сообщало ИА REGNUM, конкурс неоднократно переносился из-за отсутствия заявок. Первые два коттеджа были проданы в прошлом году. На сегодня осталось 35 лотов. Торги по ним намечены на 12 мая. Заявки уже принимаются, заканчивается подача заявок 5 мая.