Вашингтон, 15 апреля, 2016, 14:48 — ИА Регнум. Автоматическая станция Cassini, работающая на орбите Сатурна, выявила звездную пыль, происхождение которой не связано с Солнечной системой, сообщает сайт Европейского космического агентства (ЕКА).

nasa.gov Сатурн

Cassini наблюдает за Сатурном более 10 лет и за это время собрал миллионы космических пылинок, сформированных из льда. 36 из них оказались особенными, так как ученые считают, что они появились из межзвездного пространства.

Звездная пыль является продуктом смерти звезд. Есть мнение, что её источником можно считать межзвездное облако, представляющее собой почти пустой пузырь из газа и пыли, через который проходит наша Солнечная система.

В отличие от ледяных частичек с поверхности спутника Сатурна Энцелада пылинки из межзвездного облака состоят из таких элементов, как магний, кремний, железо, кальций, являющихся основой для формирования твердых пород на поверхности планет Солнечной системы.

Автоматическая станция Cassini является совместным проектом NASA и Европейского космического агентства. В космос она была запущена 15 октября 1997 года и вышла на орбиту Сатурна в 2004 году.