Берлин, 15 апреля, 2016, 14:46 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила 15 апреля, что Берлин примет запрос Анкары и возбудит дело против германского комика, оскорбившего первое лицо Турции в эфире германского телевидения, сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Танец живота

В соответствии с Уголовным кодексом ФРГ, власти должны дать санкцию на возбуждение дела против сатирика, в вину которому вменяют оскорбление иностранного лидера.

«Партеры по коалиции — консерваторы и социал-демократы — разделяли различные мнения», — заявила Меркель. «Результатом этого стало то, что правительство ФРГ даст санкцию на возбуждение этого дела», — добавила она.