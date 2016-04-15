Саратов, 15 апреля, 2016, 14:45 — ИА Регнум. Самолет с премьер-министром Дмитрием Медведевым приземлился на военном аэродроме в Энгельсе. Оттуда правительственный кортеж отправился на осетровую ферму ООО «Акваресурс», которая находится в Энгельсском районе. Главу правительства РФ сопровождает саратовский губернатор Валерий Радаев, передает корреспондент ИА REGNUM.

www.saratov.gov.ru Дмитрий Медведев посетил рыбоводческое предприятие «Акваресурс» в Энгельсе, 15 апреля 2016 год

В Саратов также прибыли полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич, министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.

По информации пресс-службы губернатора, Дмитрий Медведев посетил цех инкубирования и выращивания посадочного материала осетровых пород рыб, выростной цех, а также цех ввода-подготовки в «Акваресурсе». Предприятие специализируется на разведении рыб ценных пород: осетровые, форель, сиговые. В хозяйстве также действует линия по производству до 50 тонн карпа в год. На предприятии реализуется проект по выращиванию живой рыбы в установках замкнутого водоснабжения, в планах — организация производства черной икры.

В дальнейших планах визита председателя правительства — пленарное заседание Форума партии «ЕР» «Современное российское село», которое пройдет в Саратове в ледовом дворце «Кристалл».