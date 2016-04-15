Ростов-на-Дону, 15 апреля, 2016, 14:38 — ИА Регнум. Жительница Ростова-на-Дону Екатерина Гойда предложила к приближающемуся чемпионату мира по футболу раскрасить канализационные люки и люки связи в яркие цвета. Инициативу горожанка разместила в группе «Активный ростовчанин» на официальном портале администрации областного центра. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 апреля, свою запись она подкрепила фотографиями воплощения подобной идеи в других странах мира.

ar.rostov-gorod.ru Люки:

К реализации инициативы Екатерина Гойда предлагает подключить архитекторов и дизайнеров, а также важных персон города. «Тематикой оформления может быть как непосредственно сам мундиаль, так и достопримечательности нашего города. Я считаю, что Ростову-на-Дону необходимы свежие арт-идеи. Это станет оригинальным украшением города», — считает горожанка.

Пока инициативу поддержали около 50 человек. Некоторые пользователи боятся, что такую красоту начнут красть. «Их и некрасивые-то крадут», — посетовала одна из горожанок.

Напомним, что Ростов-на-Дону вошел в число городов-организаторов ЧМ-2018. На левом берегу Дона к первенству планеты появится стадион. Накануне периметр безопасности главного спортивного объекта приняли инспекторы FIFA. Начата работа по оборудованию тренировочных баз, развивается гостиничный комплекс. Также к мундиалю появится новый аэропорт, который получил название «Платов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, болельщиков и участников футбольных турниров ожидают в Ростове-на-Дону 17, 20, 23 и 26 июня. 2 июля «RostovArena» примет матч 1/8 финала ЧМ-2018.

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